Туристы сообщили, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали все проданные билеты с вылетами из российских городов с захватом праздничных дат.
Оказалось, что на длинные февральские выходные внутри России пользователи активнее всего бронировали перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. За рубеж — в Ереван, Прагу и Тель-Авив.
Самые популярные внутрироссийские маршруты на мартовские выходные — такие же, как в феврале, а в тройке лидеров зарубежных направлений место израильского города заняла итальянская столица — Рим.
Для путешествий на майские праздники самым востребованным направлением оказался Симферополь. В тройку лидеров также вошли Сочи и Калининград. Для отдыха за границей клиенты сервиса чаще всего покупали билеты в Ереван, Прагу и Тель-Авив.
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