Туристы сообщили, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники

Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании проанализировали все проданные билеты с вылетами из российских городов с захватом праздничных дат.

Оказалось, что на длинные февральские выходные внутри России пользователи активнее всего бронировали перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. За рубеж — в Ереван, Прагу и Тель-Авив.

Самые популярные внутрироссийские маршруты на мартовские выходные — такие же, как в феврале, а в тройке лидеров зарубежных направлений место израильского города заняла итальянская столица — Рим.