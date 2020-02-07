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Туризм
2020-02-07T17:55+0300
https://ria.ru/20200207/1564394692.html
Туристы сообщили, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники
https://cdn25.img.ria.ru/images/153272/13/1532721323_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2ca729f6e4dcf5677b3091bfe05fd3d0.jpg
РИА Новости

Туристы сообщили, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники

17:55 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на канатной дороге на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Отдыхающие на канатной дороге на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где проведут 23 февраля, 8 марта и майские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали все проданные билеты с вылетами из российских городов с захватом праздничных дат.
Оказалось, что на длинные февральские выходные внутри России пользователи активнее всего бронировали перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. За рубеж — в Ереван, Прагу и Тель-Авив.
Самые популярные внутрироссийские маршруты на мартовские выходные — такие же, как в феврале, а в тройке лидеров зарубежных направлений место израильского города заняла итальянская столица — Рим.
Для путешествий на майские праздники самым востребованным направлением оказался Симферополь. В тройку лидеров также вошли Сочи и Калининград. Для отдыха за границей клиенты сервиса чаще всего покупали билеты в Ереван, Прагу и Тель-Авив.
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