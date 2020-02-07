Игорь Ливанов подтвердил, что его не пустили на гастроли на Украину

"Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым - наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", - сказал РИА Новости Ливанов.