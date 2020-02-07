Игорь Ливанов подтвердил, что его не пустили на гастроли на Украину

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Игорь Ливанов, который ехал на гастроли на Украину, подтвердил РИА Новости, что пограничники его не пропустили, кроме того, ему запретили въезд в эту страну, где он родился, на три года.
Ранее пресс-служба украинского министерства внутренних дел сообщила, что двум актерам из России запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - на три года. По данным пресс-службы, группа граждан РФ в четверг вечером прибыла в один из пунктов пропуска на украино-молдавской границе. Пограничникам они сообщили, что едут на гастроли и являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель". Фамилии актеров МВД не называет, но пресс-служба прикрепила фотографию афиши комедии, на которой указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Ливанов подтвердил РИА Новости, что их задержали на границе.
"Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым - наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма", - сказал РИА Новости Ливанов.
19 декабря 2019, 18:30Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".