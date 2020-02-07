Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора

Этот портал отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Основная жалоба — отсутствие подключения к сети, перебои начались примерно в 12:40 мск.
Проблемы в основном наблюдаются в Москве, Ярославле, Твери, Рязани и Воронеже.
В свою очередь, в пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что сеть работает в обычном режиме, но допустили сложности с подключением "у части абонентов в течение менее чем одной минуты".
28 января, 03:39Россияне в День без интернета не отказались от выхода в Сеть