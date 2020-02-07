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Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора
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РИА Новости

Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора

13:16 07.02.2020 (обновлено: 13:31 07.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип МТС
Логотип МТС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В работе МТС наблюдаются сбои, сообщает сайт Downdetector со ссылкой на пользователей оператора.
Этот портал отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Основная жалоба — отсутствие подключения к сети, перебои начались примерно в 12:40 мск.
Проблемы в основном наблюдаются в Москве, Ярославле, Твери, Рязани и Воронеже.
В свою очередь, в пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что сеть работает в обычном режиме, но допустили сложности с подключением "у части абонентов в течение менее чем одной минуты".
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