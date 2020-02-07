Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк представил на YouTube клип на трек Believe, записанный с рэпером Meek Mill, Американский певец и актер Джастин Тимберлейк представил на YouTube клип на трек Believe, записанный с рэпером Meek Mill, сообщает ET Canada.

В видео рассказывается история девушки, у которой полицейские арестовывают отца и сажают тюрьму. Она тяжело переживает это и решает заняться боксом, чтобы заглушить душевную боль.

Meek Mill посвятил работу покойному рэперу Nipsey Hussle (Эрмиесс Джозеф Асхед), который умер в марте 2019 года в возрасте 33 лет. На видео он держит в руках кулон с его изображением.

Режиссером видео выступил Максим Квилин.