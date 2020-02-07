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Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
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РИА Новости

Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe

18:19 07.02.2020 (обновлено: 18:27 07.02.2020)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк представил на YouTube клип на трек Believe, записанный с рэпером Meek Mill, сообщает ET Canada.
В видео рассказывается история девушки, у которой полицейские арестовывают отца и сажают тюрьму. Она тяжело переживает это и решает заняться боксом, чтобы заглушить душевную боль.
Meek Mill посвятил работу покойному рэперу Nipsey Hussle (Эрмиесс Джозеф Асхед), который умер в марте 2019 года в возрасте 33 лет. На видео он держит в руках кулон с его изображением.
Режиссером видео выступил Максим Квилин.
Композиция стала первой для Тимберлейка с момента выхода его пятого студийного альбома "Man of the woods" в 2018 году.
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КультураМузыкаНовости культурыYouTubeДжастин Тимберлейк
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