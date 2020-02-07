СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге бутылкой с зажигательной смесью Никулинского суда в Москве, и объявили в розыск предполагаемого заказчика преступления, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
В ночь на четверг неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда, в результате чего произошло возгорание в помещении. По факту поджога московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В четверг стало известно о задержании предполагаемого исполнителя преступления, а утром в пятницу - второго фигуранта дела.
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"В кратчайшие сроки... все соучастники поджога были установлены. Двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск... Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого мужчинам предъявлено обвинение по статьям "воспрепятствования осуществлению правосудия" и "умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений". Следователи проводят комплекс действий для сбора и закрепления доказательственной базы, назначены судебные экспертизы.