СК установил заказчика поджога Никулинского суда в Москве

В ночь на четверг неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда, в результате чего произошло возгорание в помещении. По факту поджога московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В четверг стало известно о задержании предполагаемого исполнителя преступления, а утром в пятницу - второго фигуранта дела.