В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 33 человек

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Сингапуре увеличилось до 33, двух человек уже выписали из медицинских учреждений, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 26 подтвержденных случаях.
"По данным на 14 часов 7 февраля (9 мск), министерство здравоохранения подтвердило еще три случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.
"Из числа подтвержденных случаев двоих выписали. Состояние большинства из оставшихся 31 (человек) стабильное или улучшается", - добавляет министерство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV