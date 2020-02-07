В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 33 человек

"По данным на 14 часов 7 февраля (9 мск), министерство здравоохранения подтвердило еще три случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

"Из числа подтвержденных случаев двоих выписали. Состояние большинства из оставшихся 31 (человек) стабильное или улучшается", - добавляет министерство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.