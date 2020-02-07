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В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 33 человек
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РИА Новости

В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 33 человек

13:11 07.02.2020
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© REUTERS / Yiming WooПассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
© REUTERS / Yiming Woo
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Сингапуре увеличилось до 33, двух человек уже выписали из медицинских учреждений, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 26 подтвержденных случаях.
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"По данным на 14 часов 7 февраля (9 мск), министерство здравоохранения подтвердило еще три случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.
"Из числа подтвержденных случаев двоих выписали. Состояние большинства из оставшихся 31 (человек) стабильное или улучшается", - добавляет министерство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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