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Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора
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РИА Новости

Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора

13:07 07.02.2020
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© REUTERS / Dan WilliamsПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
© REUTERS / Dan Williams
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита помилованной президентом РФ израильтянки Наамы Иссахар продолжит добиваться отмены приговора за контрабанду наркотиков, в частности, в рамках жалоб в кассационную инстанцию и ЕСПЧ, следует из заявления адвокатов коллегии Pen & Paper.
"Защитники Наамы Иссахар, в соответствии с ее поручением, продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор Химкинского городского суда и апелляционное определение Московского областного суда, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной. Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский Суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании. После завершения подготовки жалобы будут поданы в соответствующие инстанции в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Президент РФ Владимир Путин в конце января помиловал девушку, о чем просили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху, мать осужденной Яффа Иссахар, а позже и сама Наама.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
30 января, 22:44
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
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Наама ИссахарРеувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
В добрый час. Наама сидела в российской тюрьме только за отказ Израиля выдать Москве российского хакера. В 2015 году по запросу США, через Интерпол, был задержан российский хакер, воровавший у американцких граждан данные кредитнык карточек. Кроме того, у США были данные, что хакера крышует ФСБ для которой тот выполнял кое-какую халтурку. Дальнейшие события подтверждают, что эта информация верна. Так как Россия подала запрос на выдачу хакера. Никогда за всю историю ни Россия, ни СССР не менял уголовников - только агентов. Тогда-то и появилась Наама. И надо же, какая "пруха", с двойным гражданством - и Израиля, и США. В Дели она прошла таможенный и контроль безопасности. Ничего недозволенного у неё не было. В Москве же Наама признала, что наркотик был обнаружен в её багаже, но отрицала принадлежность наркотика. А как это умеют делать в России многим известно по делу журналиста.
7 февраля, 17:17
Йорам Исраэли
3102300054
Почему бы и нет, это ее юридическое право и она им воспользуется согласно закона.
7 февраля, 13:32
Good Time
2120202279
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