Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Защита помилованной президентом РФ израильтянки Наамы Иссахар продолжит добиваться отмены приговора за контрабанду наркотиков, в частности, в рамках жалоб в кассационную инстанцию и ЕСПЧ, следует из заявления адвокатов коллегии Pen & Paper.
"Защитники Наамы Иссахар, в соответствии с ее поручением, продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор Химкинского городского суда и апелляционное определение Московского областного суда, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной. Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский Суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании. После завершения подготовки жалобы будут поданы в соответствующие инстанции в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Президент РФ Владимир Путин в конце января помиловал девушку, о чем просили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху, мать осужденной Яффа Иссахар, а позже и сама Наама.