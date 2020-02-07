Защита Иссахар намерена добиваться отмены приговора

"Защитники Наамы Иссахар, в соответствии с ее поручением, продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор Химкинского городского суда и апелляционное определение Московского областного суда, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной. Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский Суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании. После завершения подготовки жалобы будут поданы в соответствующие инстанции в установленном порядке", - говорится в сообщении.