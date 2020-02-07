В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП

В Италии пожилая автолюбительница почти 50 лет ездила без прав

В Италии пожилая автолюбительница почти 50 лет ездила без прав

При попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и уехала. Сотрудники ГИБДД задержали ее у подъезда дома в Саперном проезде.

Во время освидетельствования выяснилось, что женщина пьяна. Кроме того, у нее не было водительского удостоверения, а в момент ДТП в салоне машины находился ее двухлетний ребенок.