В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Жительница столицы в нетрезвом состоянии устроила две аварии, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Инцидент произошел в районе Перово. Вначале водитель Kia сбила рабочего, убирающего проезжую часть. Его госпитализировали.
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При попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и уехала. Сотрудники ГИБДД задержали ее у подъезда дома в Саперном проезде.
Во время освидетельствования выяснилось, что женщина пьяна. Кроме того, у нее не было водительского удостоверения, а в момент ДТП в салоне машины находился ее двухлетний ребенок.
В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по четырем статьям КоАП.
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