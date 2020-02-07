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В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП
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РИА Новости

В Москве пьяная женщина с ребенком и без прав устроила два ДТП

13:08 07.02.2020 (обновлено: 14:31 07.02.2020)
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© Фото : страница Госавтоинспекции Москвы в TwitterСотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
© Фото : страница Госавтоинспекции Москвы в Twitter
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 7 февраля 2020
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Жительница столицы в нетрезвом состоянии устроила две аварии, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Инцидент произошел в районе Перово. Вначале водитель Kia сбила рабочего, убирающего проезжую часть. Его госпитализировали.
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При попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и уехала. Сотрудники ГИБДД задержали ее у подъезда дома в Саперном проезде.
Во время освидетельствования выяснилось, что женщина пьяна. Кроме того, у нее не было водительского удостоверения, а в момент ДТП в салоне машины находился ее двухлетний ребенок.
В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по четырем статьям КоАП.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)МоскваПроисшествия
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