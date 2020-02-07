Москвич из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция задержала на юго-западе Полиция задержала на юго-западе Москвы молодого человека, который, по данным следствия, из мести сжег автомобиль соседей, сообщает в пятницу столичный главк МВД.

Инцидент произошел в районе Зюзино, на улице Азовская, а у 32-летнего подозреваемого, как выяснилось, есть условная судимость за распространение наркотиков.

"Злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось, и он поджег автомобиль, принадлежащий супруге последнего", - отмечается в релизе.

Сам задержанный на видео допроса, который выложила полиция, заявил, что пошел на преступление после того, как сосед его ударил.

"Конфликт с соседом [произошел]. Мы шумели громко, видимо, очень сильно. Вывели его из себя. Он ударил меня. Я вот так вот сделал", - пояснил молодой человек.

По его словам, он облил машину растворителем и поджег, после чего ушел обратно домой. Вину, по собственным словам, он признает.