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Москвич из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь
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РИА Новости

Москвич из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь

13:01 07.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полиция задержала на юго-западе Москвы молодого человека, который, по данным следствия, из мести сжег автомобиль соседей, сообщает в пятницу столичный главк МВД.
Инцидент произошел в районе Зюзино, на улице Азовская, а у 32-летнего подозреваемого, как выяснилось, есть условная судимость за распространение наркотиков.
"Злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось, и он поджег автомобиль, принадлежащий супруге последнего", - отмечается в релизе.
Сам задержанный на видео допроса, который выложила полиция, заявил, что пошел на преступление после того, как сосед его ударил.
"Конфликт с соседом [произошел]. Мы шумели громко, видимо, очень сильно. Вывели его из себя. Он ударил меня. Я вот так вот сделал", - пояснил молодой человек.
По его словам, он облил машину растворителем и поджег, после чего ушел обратно домой. Вину, по собственным словам, он признает.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", подозреваемый заключен в СИЗО. Теперь условный срок ему могут заменить реальным заключением, добавив наказание за поджог.
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