МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри Евросоюза, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России.
"В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости", - говорится в документе.
Также МИД РФ фиксирует дискриминационное отношение к российским журналистам, работающим во Франции. В частности, в докладе отмечается, что в ходе избирательной компании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты российских СМИ "Sputnik France" и "RT" не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона, а с его избранием на пост президента французское внешнеполитическое ведомство не продлило им аккредитацию, несмотря на обращения этих СМИ и соблюдение ими все необходимых формальностей.
"Российские журналисты, работающие в этих агентствах, продолжают ощущать это дискриминационное отношение со стороны французских властей. Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают представителям двух названных агентств (включая входящее в "RT" видеоагентство "Ruptly") в аккредитации на свои мероприятия. Редакция "Sputnik France" отключена от информационных рассылок государственных органов власти", - отмечается в докладе.
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