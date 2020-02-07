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Медиавойны
2020-02-07T12:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564393294.html
МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС
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РИА Новости

МИД оценил ситуацию с проверками российских журналистов в странах ЕС

12:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри Евросоюза, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России.
"В последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС. Особенно часто таким проверкам подвергаются журналисты РИА Новости", - говорится в документе.
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Также МИД РФ фиксирует дискриминационное отношение к российским журналистам, работающим во Франции. В частности, в докладе отмечается, что в ходе избирательной компании на выборах президента Франции 2017 года корреспонденты российских СМИ "Sputnik France" и "RT" не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона, а с его избранием на пост президента французское внешнеполитическое ведомство не продлило им аккредитацию, несмотря на обращения этих СМИ и соблюдение ими все необходимых формальностей.
"Российские журналисты, работающие в этих агентствах, продолжают ощущать это дискриминационное отношение со стороны французских властей. Елисейский дворец и МИД Франции регулярно отказывают представителям двух названных агентств (включая входящее в "RT" видеоагентство "Ruptly") в аккредитации на свои мероприятия. Редакция "Sputnik France" отключена от информационных рассылок государственных органов власти", - отмечается в докладе.
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