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В ГД вновь обратили внимание на необходимость аудита дорожной сети
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РИА Новости

В ГД вновь обратили внимание на необходимость аудита дорожной сети

12:53 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пленарное заседание Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снижать нештрафуемый порог превышения скорости в Москве с 20 до 10 километров в час не следует, властям лучше обратить внимание на аудит улично-дорожной сети и большое количество знаков, противоречащих друг другу, считает первый зампред Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР).
Ранее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице штрафовать водителей-нарушителей стоит за превышение скорости на 10 километров в час, а не на 20 километров в час, как сейчас.
"Есть более актуальные проблемы, и позиция фракции состоит в том, что сначала надо провести аудит улично-дорожной сети, это касается и Москвы прежде всего, потому что в Москве последние веяния в организации дорожного движения вызывают много вопросов", - заявил он РИА Новости.
Среди таких проблем депутат отметил крайне недружелюбную московскую инфраструктуру - большое количество знаков, которые водители не успевают читать во время движения. По его словам, зачастую организация дорожного движения противоречит его правилам и федеральному законодательству: там, где машины абсолютно не представляют никаких помех для участников дорожного движения, стоянка запрещена и наоборот.
"Знаки, которые противоречат разметке, их огромное количество - этим надо заниматься, провести аудит на предмет сокращения фантастического количества знаков. Легче всего ввести ограничения и запреты, большого ума не надо для этого", - добавил он.
Также депутат призвал московские власти в их работе руководствоваться принципом создания комфортных условий для всех участников дорожного движения, а не "тотальной коммерциализацией".
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Вячеслав ЛысаковМаксим ЛиксутовГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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