В ГД вновь обратили внимание на необходимость аудита дорожной сети

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снижать нештрафуемый порог превышения скорости в Снижать нештрафуемый порог превышения скорости в Москве с 20 до 10 километров в час не следует, властям лучше обратить внимание на аудит улично-дорожной сети и большое количество знаков, противоречащих друг другу, считает первый зампред Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (ЕР).

Ранее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице штрафовать водителей-нарушителей стоит за превышение скорости на 10 километров в час, а не на 20 километров в час, как сейчас.

"Есть более актуальные проблемы, и позиция фракции состоит в том, что сначала надо провести аудит улично-дорожной сети, это касается и Москвы прежде всего, потому что в Москве последние веяния в организации дорожного движения вызывают много вопросов", - заявил он РИА Новости.

Среди таких проблем депутат отметил крайне недружелюбную московскую инфраструктуру - большое количество знаков, которые водители не успевают читать во время движения. По его словам, зачастую организация дорожного движения противоречит его правилам и федеральному законодательству: там, где машины абсолютно не представляют никаких помех для участников дорожного движения, стоянка запрещена и наоборот.

"Знаки, которые противоречат разметке, их огромное количество - этим надо заниматься, провести аудит на предмет сокращения фантастического количества знаков. Легче всего ввести ограничения и запреты, большого ума не надо для этого", - добавил он.