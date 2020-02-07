В Ростовской области три ребенка пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Три ребенка пострадали при столкновении легкового автомобиля и "Газели" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу днем на автодороге Владимировка – Шахты.
"По предварительной информации, на полосу встречного движения выехал ВАЗ и допустил столкновение с автомобилем "Газель", которая перевозила в Шахты 11 детей на соревнования. В результате пострадали три ребенка", - сказал собеседник.
На месте работают сотрудники полиции.