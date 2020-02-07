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В Ростовской области три ребенка пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Ростовской области три ребенка пострадали в ДТП

12:52 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Три ребенка пострадали при столкновении легкового автомобиля и "Газели" в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу днем на автодороге Владимировка – Шахты.
"По предварительной информации, на полосу встречного движения выехал ВАЗ и допустил столкновение с автомобилем "Газель", которая перевозила в Шахты 11 детей на соревнования. В результате пострадали три ребенка", - сказал собеседник.
На месте работают сотрудники полиции.
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