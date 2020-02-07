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В Омске пять человек обратились к медикам после ДТП на остановке
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РИА Новости

В Омске пять человек обратились к медикам после ДТП на остановке

12:48 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Пять пассажиров обратились за помощью медиков после ДТП в Омске, где на остановке один автобус врезался в другой, сообщило областное УМВД.
По данным полиции, сообщение об аварии на улице Маяковского в Омске поступило около 7.00 мск в пятницу.
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"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ маршрута №95 (рынок "Южный" – ТЦ "МЕГА"), женщина 1974 года рождения, двигалась по улице Маяковского. В районе остановки общественного транспорта "Большевичка" она допустила наезд на стоящий автобус ЛиАЗ", - говорится в сообщении.
В результате пять пассажиров "ПАЗа" обратились за помощью медиков, при этом оба водителя автобусов были без признаков опьянения, добавили в ведомстве.
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ОмскПроисшествия
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