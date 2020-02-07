В Омске пять человек обратились к медикам после ДТП на остановке

По данным полиции, сообщение об аварии на улице Маяковского в Омске поступило около 7.00 мск в пятницу.

В Ивановской области грузовик протаранил на трассе четыре автомобиля

В Ивановской области грузовик протаранил на трассе четыре автомобиля

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ маршрута №95 (рынок "Южный" – ТЦ "МЕГА"), женщина 1974 года рождения, двигалась по улице Маяковского. В районе остановки общественного транспорта "Большевичка" она допустила наезд на стоящий автобус ЛиАЗ", - говорится в сообщении.

В результате пять пассажиров "ПАЗа" обратились за помощью медиков, при этом оба водителя автобусов были без признаков опьянения, добавили в ведомстве.