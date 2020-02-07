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Случаев блокировки "умных устройств" будет больше, считает эксперт
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РИА Новости

Случаев блокировки "умных устройств" будет больше, считает эксперт

12:46 07.02.2020
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© AP Photo / Dmitry LovetskyПокупка электроники и бытовой техники
Покупка электроники и бытовой техники
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Покупка электроники и бытовой техники. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число случаев блокировки "умных устройств" производителями будет со временем расти, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее компания Samsung начала блокировать некоторые функции своих "умных телевизоров" (смарт-ТВ). Блокировку она объяснила тем, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах, которые "не сертифицированы для использования в российском регионе".
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"Пользователи приобретают устройство или даже софт в одной стране, а пользуются им в другой. К сожалению, поле для подобного арбитража будет стремительно сокращаться", - полагает эксперт.
"У производителей разные ценовые, сервисные, лицензионные пакеты для разных регионов, поэтому после перехода устройств в онлайн, случаев блокировок по территориальному признаку мы будем видеть все больше", - считает Поярков.
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Арсений ПоярковSamsungГосдума РФТехнологииОбщество
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