Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская певица Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным

Певица поделилась, что они с Телегиным приняли решение расстаться давно. По ее словам, никаких противоречий у них не было и им даже удалось сохранить добрые отношения, однако перед Новым годом появился поток фейков об их расставании, который сейчас "перешел все границы".

"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица. Пелагея Певица Певица

Она опровергла сообщения о том, что ее мать якобы участвовала в разладе с Телегиным. Пелагея отметила, что ее "заказали", чтобы "выбить почву из-под ног", а также рассорить ее и Телегина. Певица не назвала заказчиков, однако отметила, что "ими движет страх", вдруг она и хоккеист помирятся.

"Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней", — подчеркнула Пелагея.

Она призвала не вестись на анонимные источники и вбросы от "инсайдеров". Сейчас она занимается дочерью, а также поправляет здоровье. Кроме того, она планирует гастроли и новую программу.