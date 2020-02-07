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Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
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РИА Новости

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

12:47 07.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Певица поделилась, что они с Телегиным приняли решение расстаться давно. По ее словам, никаких противоречий у них не было и им даже удалось сохранить добрые отношения, однако перед Новым годом появился поток фейков об их расставании, который сейчас "перешел все границы".
"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
Певица Пелагея
Пелагея
Певица
Она опровергла сообщения о том, что ее мать якобы участвовала в разладе с Телегиным. Пелагея отметила, что ее "заказали", чтобы "выбить почву из-под ног", а также рассорить ее и Телегина. Певица не назвала заказчиков, однако отметила, что "ими движет страх", вдруг она и хоккеист помирятся.
"Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней", — подчеркнула Пелагея.
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Она призвала не вестись на анонимные источники и вбросы от "инсайдеров". Сейчас она занимается дочерью, а также поправляет здоровье. Кроме того, она планирует гастроли и новую программу.
Российская певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста московского ЦСКА и сборной России Ивана Телегина после окончания чемпионата мира в 2016 году. В январе 2017 года она родила дочь Таисию. В конце декабря 2019 года певица в Instagram объявила о разводе с хоккеистом.
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