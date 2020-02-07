Пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова

Участники:
- режиссер и продюсер Константин БУСЛОВ;
- исполнитель главной роли Юрий БОРИСОВ;
- актеры Виталий ХАЕВ и Ольга ЛЕРМАН.
Премьера картины состоится 15 февраля в Ижевске; в Москве показы начнутся 18 февраля. Фильм – о том, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие – АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер и продюсер Константин БУСЛОВ;
- исполнитель главной роли Юрий БОРИСОВ;
- актеры Виталий ХАЕВ и Ольга ЛЕРМАН.
Премьера картины состоится 15 февраля в Ижевске; в Москве показы начнутся 18 февраля. Фильм – о том, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие – АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/