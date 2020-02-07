Пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова

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12 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет приуроченный к 75-летию Великой Победы пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова и творческая встреча с создателями картины.