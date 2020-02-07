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Пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова
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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова

12:38 07.02.2020
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12 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет приуроченный к 75-летию Великой Победы пресс-показ фильма "Калашников" режиссера Константина Буслова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер и продюсер Константин БУСЛОВ;
- исполнитель главной роли Юрий БОРИСОВ;
- актеры Виталий ХАЕВ и Ольга ЛЕРМАН.

Премьера картины состоится 15 февраля в Ижевске; в Москве показы начнутся 18 февраля. Фильм – о том, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие – АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли.

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