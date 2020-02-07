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2020-02-07T12:36+0300
https://ria.ru/20200207/1564390929.html
Эксперты оценили влияние коронавируса на российскую экономику
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РИА Новости

Эксперты оценили влияние коронавируса на российскую экономику

12:36 07.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области
Сопровождающие граждан КНР возле центра наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать падение мировых цен на нефть ниже 50 долларов за баррель по марке Brent с нынешних 55 долларов, а также удешевить активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
Однако, как они считают, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, сильно возросла, и уже отразилась в ценах на нефть, отмечают аналитики. Цены на "черное золото" снизились на 11% с декабря и на 8% с начала прошлой недели - до 55,45 доллара за баррель марки Brent.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
6 февраля, 19:13
Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
"В случае если потребление и импорт нефти в Китае останутся на текущих низких уровнях в течение ближайших 30-50 дней, возможно падение цен на Brent ниже 50 долларов за баррель", - отмечают аналитики рейтингового агентства НКР.
По словам главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, нефтяные котировки опустились на опасениях, что распространение коронавируса снизит спрос на топливо и усилит переизбыток нефти на рынках. "Курс рубля может ослабнуть к доллару к отметке 64", - считает он.

Рынок реагирует

По мнению экспертов, у цен на нефть есть риски дальнейшего снижения, длительность и глубина которого будет во многом определяться эпидемиологической ситуацией в Китае.
При этом Соколов из Совкомбанка не видит никаких серьезных угроз для финансовой системы России. "В базовом сценарии давление на рынки может спасть в течение нескольких недель, когда появится больше ясности в отношении опасности вируса и методов лечения", - полагает эксперт.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Соколов считает, что в связи с возможным ослаблением курса рубля поддержку валюте в первом квартале окажет сезонно высокий текущий счет платежного баланса, высокие реальные процентные ставки в РФ и стимулирующая политика мировых Центробанков.
"Российские активы подешевеют вместе с другими бумагами развивающихся стран. При этом мы ожидаем, что потери российских активов будут меньше, чем активы других из-за фундаментальной недооцененности российских бумаг, а также сильных макропоказателей РФ", - добавил он.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что вспышка вируса не создает риска понижения годового прогноза роста ВВП России, однако ограничивает потенциал его повышения.
"Поскольку рост российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях от госинвестиций, мы считаем, что сложившаяся ситуация пока не создает угрозы для нашего прогноза на уровне 1,8% в 2020 году. Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение роста до значения более чем 2% будет требовать очень больших усилий, а повышение прогноза роста выше уровня в 2% выглядит маловероятным в этом году", - сказала она. Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП России в 2020 году вырастет на 1,7%.
В целом, эксперты отмечают что, экономические последствия от коронавируса для мировой экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году, ведь под угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания восстановления мировой экономики в этом году.
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
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По их мнению, повышенная неопределенность на рынках традиционно приводит к распродаже рисковых активов и уходу инвесторов в защитные активы. Ожидается увеличение стоимости и покупок гособлигаций развитых стран США, Германии, Японии и рост цена на золото, курса швейцарского франка, японской иены.

Влияние на потребительский сектор

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что влияние на производство товаров будет минимальным для России, поскольку он не прекращен и не связан с физическим контактом лиц.
Однако распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса, отметил депутат.
"Более миллиона китайцев ежегодно приезжают в Россию в качестве туристов, пользуясь визовыми послаблениями. Сейчас этот режим ужесточился и, соответственно, их число резко сократилось. Это работает на снижение туристического, гостиничного, сервисного, ресторанного бизнеса и прежде всего, Москва и Санкт-Петербург это на себе почувствуют", - добавил Аксаков.
Орлова из Альфа-банка согласна с Аксаковым в этом вопросе: вспышка отражается прямо на секторе туризма. Кроме того, она обратила внимание на то, что "рост опасений по поводу эпидемии поднимает все больше вопросов о возможном влиянии на российскую экономику. Одна вполне очевидная связь – торговый канал: в последние десять лет торговля с Китаем выросла с 8% до 16% в совокупном внешнеторговом обороте России. Россия сейчас импортирует товаров на сумму порядка 50 миллиардов долларов ежегодно".
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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