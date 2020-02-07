Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

"Решение за федеральным правительством, за Государственной Думой, это уровень коллег в таком вопросе, мы выступаем здесь как эксперты, с учетом указа президента о снижении смертности на дорогах к 2024 году почти в три раза. Другого способа уменьшить эту крайне высокую смертность в РФ без снижения администрированного порога скорости, на взгляд экспертов, практически невозможно... Это вынужденная мера, но за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские жизни, к этому надо относиться крайне серьезно", - добавил Ликсутов.