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Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
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РИА Новости

Ликсутов призвал штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

12:30 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Штрафовать автомобилистов стоит за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, такая мера будет способствовать снижению смертности на дорогах, считает руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными организациями, такими как университет МАДи, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, не администрированный порог (скорости) должен быть не выше 10 километров в час. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах - это из-за превышения скорости", - сказал Ликсутов в интервью "Россия 24" .
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По его словам, вне города этот порог может быть 20 километров в час. Московский чиновник добавил, что со снижением не штрафуемого порога скорости смертность на дорогах снизится примерно на 30-40%.
"Решение за федеральным правительством, за Государственной Думой, это уровень коллег в таком вопросе, мы выступаем здесь как эксперты, с учетом указа президента о снижении смертности на дорогах к 2024 году почти в три раза. Другого способа уменьшить эту крайне высокую смертность в РФ без снижения администрированного порога скорости, на взгляд экспертов, практически невозможно... Это вынужденная мера, но за этим стоят человеческие жизни, в том числе детские жизни, к этому надо относиться крайне серьезно", - добавил Ликсутов.
Он отметил, что вряд ли такое решение будет принято прямо сейчас, но "рано или поздно эта вынужденная мера (будет введена), к которой все крупнейшие мегаполисы мировые цивилизованные пришли уже несколько десятилетий назад".
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Максим ЛиксутовРоссияОбщество
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