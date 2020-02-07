Титов призвал пересмотреть размер штрафов для бизнеса в проекте КоАП

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ряд статей в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) устанавливают несправедливые и несоразмерные нарушениям штрафы для бизнеса, их необходимо пересмотреть в ходе общественного обсуждения, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он обратил внимание, что предложенный Госдуме текст нового КоАП, помимо всего прочего, противоречит постановлению Конституционного Суда РФ, вынесенному еще в 2014 году. В нем КС признал не соответствующими конституции несколько положений КоАП: часть 1 статьи 7.3 (Пользование недрами без лицензии на пользование недрами), часть 1 статьи 9.1 (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), статьи 19.73 (Непредставление информации в Банк России) и другие.
"Все упомянутые статьи устанавливают минимальные размеры штрафов для юридических лиц. Все они не допускают назначения штрафа ниже низшего предела, и тем самым, согласно постановлению КС, не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия правонарушения, степень вины юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные существенные обстоятельства. И в результате не обеспечивают назначение справедливого и соразмерного административного наказания", - заявил Титов.
Общественный омбудсмен по вопросам сертификации, лицензирования и технического регулирования Дмитрий Петров также обратил внимание, что как и в 2014 году перечисленными статьями КоАП установлены несоразмерные правонарушению размеры штрафа. "Например, за незначительное нарушение требований техрегламентов (повреждение маркировки товара) предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В новой редакции КоАП постановление Конституционного суда проигнорировано, размеры штрафов оставлены без изменений", - отмечает он.
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Титов также заметил, что кроме статей КоАП, перечисленных в постановлении КС, еще больше десятка статей, затрагивающих предпринимательскую деятельность, должны быть приведены в соответствие с конституцией согласно критериям, указанным в постановлении. "При этом вновь устанавливаемые размеры санкций должны быть экономически обоснованы. Мы предлагаем сначала выработать предельно четкие критерии минимального и максимального размера штрафов по каждому правонарушению. И не просто так, а на базе широкого общественного обсуждения", - заявил собеседник агентства.