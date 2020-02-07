Титов призвал пересмотреть размер штрафов для бизнеса в проекте КоАП

"Все упомянутые статьи устанавливают минимальные размеры штрафов для юридических лиц. Все они не допускают назначения штрафа ниже низшего предела, и тем самым, согласно постановлению КС, не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия правонарушения, степень вины юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные существенные обстоятельства. И в результате не обеспечивают назначение справедливого и соразмерного административного наказания", - заявил Титов.

Общественный омбудсмен по вопросам сертификации, лицензирования и технического регулирования Дмитрий Петров также обратил внимание, что как и в 2014 году перечисленными статьями КоАП установлены несоразмерные правонарушению размеры штрафа. "Например, за незначительное нарушение требований техрегламентов (повреждение маркировки товара) предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В новой редакции КоАП постановление Конституционного суда проигнорировано, размеры штрафов оставлены без изменений", - отмечает он.

Титов также заметил, что кроме статей КоАП, перечисленных в постановлении КС, еще больше десятка статей, затрагивающих предпринимательскую деятельность, должны быть приведены в соответствие с конституцией согласно критериям, указанным в постановлении. "При этом вновь устанавливаемые размеры санкций должны быть экономически обоснованы. Мы предлагаем сначала выработать предельно четкие критерии минимального и максимального размера штрафов по каждому правонарушению. И не просто так, а на базе широкого общественного обсуждения", - заявил собеседник агентства.