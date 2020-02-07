Лекция о повышении финансовой грамотности

Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо создавать условия для существенного повышения доходов граждан: "И в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах". Также глава государства обратил внимание на то, что необходимо "в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов". Финансовая грамотность – одно из ключевых условий благосостояния. Как отучить людей бездумно брать новые займы, чтобы закрыть уже имеющиеся, а также пользоваться услугами микрофинансовых организаций? Как повысить финансовую грамотность и не попасть в порочный круг "кредит ради выплаты кредита"
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо создавать условия для существенного повышения доходов граждан: "И в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах". Также глава государства обратил внимание на то, что необходимо "в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов". Финансовая грамотность – одно из ключевых условий благосостояния. Как отучить людей бездумно брать новые займы, чтобы закрыть уже имеющиеся, а также пользоваться услугами микрофинансовых организаций? Как повысить финансовую грамотность и не попасть в порочный круг "кредит ради выплаты кредита"
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/