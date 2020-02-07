Лекция о повышении финансовой грамотности

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20 февраля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олега ЦЕПКИНА на тему: "Жизнь взаймы: как миновать замкнутый круг финансовых проблем?".