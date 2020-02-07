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Лекция о повышении финансовой грамотности
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РИА Новости

Лекция о повышении финансовой грамотности

12:26 07.02.2020
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20 февраля в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олега ЦЕПКИНА на тему: "Жизнь взаймы: как миновать замкнутый круг финансовых проблем?".
Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо создавать условия для существенного повышения доходов граждан: "И в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах". Также глава государства обратил внимание на то, что необходимо "в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов". Финансовая грамотность – одно из ключевых условий благосостояния. Как отучить людей бездумно брать новые займы, чтобы закрыть уже имеющиеся, а также пользоваться услугами микрофинансовых организаций? Как повысить финансовую грамотность и не попасть в порочный круг "кредит ради выплаты кредита"

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

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