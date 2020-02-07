В Афганистане четыре человека погибли при минометном обстреле

"Несколько снарядов, выпущенных боевиками, упали в уезде Кайсар ночью в четверг, есть жертвы", - приводит Синьхуа заявление представителя местной полиции. Так талибы хотели запугать местное население и посеять панику.

Агентство отмечает, что основные потери из-за боевых действий в Афганистане несет именно мирное население. По данным Независимой комиссии Афганистана по правам человека, в целом в 2019 году погибли почти три тысячи мирных жителей, еще почти восемь тысяч получили ранения.