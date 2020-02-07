В Афганистане четыре человека погибли при минометном обстреле

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Одна женщина и трое детей погибли, еще одна женщина пострадала в результате минометного обстрела, который устроили боевики радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на севере Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
"Несколько снарядов, выпущенных боевиками, упали в уезде Кайсар ночью в четверг, есть жертвы", - приводит Синьхуа заявление представителя местной полиции. Так талибы хотели запугать местное население и посеять панику.
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Пострадавшую в результате обстрела женщину силовики доставили в местную больницу.
Агентство отмечает, что основные потери из-за боевых действий в Афганистане несет именно мирное население. По данным Независимой комиссии Афганистана по правам человека, в целом в 2019 году погибли почти три тысячи мирных жителей, еще почти восемь тысяч получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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