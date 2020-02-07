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В Москве количество аварий с такси увеличилось на 80%
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РИА Новости

В Москве количество аварий с такси увеличилось на 80%

12:19 07.02.2020 (обновлено: 12:20 07.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Количество аварий с такси в Москве увеличилось на 80% в сравнении с 2018 годом, число ДТП с каршерингом - на 242%, сообщил журналистам замруководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.
"По итогам 2019 года в Москве произошли 1693 ДТП с участием такси, что на 80% больше, чем в 2018 году. Также по итогам минувшего года произошло 421 ДТП с каршерингом, что на 242% больше, чем за аналогичный период прошлого года" - сообщил Шахбазян.
Замруководителя центра подчеркнул, что такой рост количества ДТП обусловлен тем, что количество машин в столице увеличилось, а значит на один автомобиль приходятся в разы больше поездок. Шахбазян отметил, что в 2020 году будет усилен контроль над такси и каршерингом, так как эти категории активно показывают рост пользователей.
"Также набирают тренд средства индивидуальной мобильности, три четверти от всех ДТП с этими средствами произошли с несовершеннолетними", - отметил он.
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По его словам, Москва уже выполнила показатели социального риска, указанные в стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. По итогам 2019 года показатель социального риска в Москве составляет 3,5.
"Соцриск - это количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения", - пояснил замруководителя ЦОДД.
В 2019 году произошли 443 ДТП с летальным исходом. В том числе погибли 50 мотоциклистов, что на 4 больше, чем год назад.
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Кроме того, ЦОДД работает в направлении повышения безопасности дорожного движения. Такими направлениями являются: анализ аварийности, разработка мероприятий в "очагах аварийности", детская безопасность, рабочая группа по разбору ДТП.
"Транспортный комплекс Москвы провёл с другими ведомствами большую работу по снижению количества погибших в городе. Так, в 2019 году было проведено свыше 5 тысяч мероприятий. Например, изменили режим светофоров на более чем 2 тысячах объектов, установили 1,5 тысячи камер, построили и реконструировали 151 светофор, благоустроили 924 улицы", - добавил Шахбазян.
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Помимо этого, в 2019 году была создана рабочая группа по разборке мелких ДТП. За полгода работы проведено 20 заседаний и более 500 мер реализованы.
Также в 2019 году реализовано свыше 30 социальных кампаний. Розданы несколько тысяч листовок, брелоков с напоминанием о безопасности, проведены десятки уроков в школах.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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