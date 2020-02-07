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В МИД осудили попытки переписать историю Второй мировой за рубежом
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РИА Новости

В МИД осудили попытки переписать историю Второй мировой за рубежом

12:19 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва озабочена активизирующейся кампанией по переписыванию истории Второй мировой войны в станах ЕС, США, Канаде и на Украине, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России.
"Особую озабоченность вызывают набирающая обороты на пространстве Европейского союза, в США, Канаде и на Украине кампания по переписыванию истории Второй мировой войны, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников", - говорится в документе.
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По оценке ведомства, усилия политических элит ряда стран Запада и Восточной Европы по разрушению исторической памяти являются "кощунственными".
Как заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на презентации доклада, "такие безответственные и несовместимые с международными обязательствами действия привели к появлению в Европе и Америке поколения, не знающего правду о той страшной войне, о самой страшной войне в истории человечества".
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Историческая неграмотность усугубляется бездействием властей в отношении проявления расизма и нетерпимости, их оправданием, добавил Лукьянцев.
В результате наблюдается устойчивый рост ксенофобских и расистских инцидентов, отметил он. "Сохранение исторической памяти является одним из наиболее эффективных способов не допустить возрождения чудовищной идеологии нацизма или проявления подобных расистских идей", - подчеркнул Лукьянцев.
"В целом, в вышеупомянутых фактах мы видим прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, опасный вызов международной и региональной стабильности", - резюмировал он.
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Григорий ЛукьянцевВторая мировая война (1939-1945)МИД РФЕвросоюзКанадаСШАУкраинаВ мире
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