В МИД осудили попытки переписать историю Второй мировой за рубежом

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва озабочена активизирующейся кампанией по переписыванию истории Москва озабочена активизирующейся кампанией по переписыванию истории Второй мировой войны в станах ЕС, США, Канаде и на Украине, говорится в докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах, подготовленном МИД России

"Особую озабоченность вызывают набирающая обороты на пространстве Европейского союза, в США, Канаде и на Украине кампания по переписыванию истории Второй мировой войны, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников", - говорится в документе.

По оценке ведомства, усилия политических элит ряда стран Запада и Восточной Европы по разрушению исторической памяти являются "кощунственными".

Как заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на презентации доклада, "такие безответственные и несовместимые с международными обязательствами действия привели к появлению в Европе и Америке поколения, не знающего правду о той страшной войне, о самой страшной войне в истории человечества".

Историческая неграмотность усугубляется бездействием властей в отношении проявления расизма и нетерпимости, их оправданием, добавил Лукьянцев.

В результате наблюдается устойчивый рост ксенофобских и расистских инцидентов, отметил он. "Сохранение исторической памяти является одним из наиболее эффективных способов не допустить возрождения чудовищной идеологии нацизма или проявления подобных расистских идей", - подчеркнул Лукьянцев.