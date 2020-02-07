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https://ria.ru/20200207/1564389232.html
В КНДР подтвердили первый случай заражения коронавирусом, сообщили СМИ
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РИА Новости

В КНДР подтвердили первый случай заражения коронавирусом, сообщили СМИ

12:17 07.02.2020
2020
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажир в автобусе
Пассажир в автобусе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пассажир в автобусе. Архивное фото
СЕУЛ, 7 фев - РИА Новости. Северная Корея подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает консервативная южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник в КНДР.
"Один из жителей Пхеньяна, который недавно ездил в Китай, показал симптомы, схожие с коронавирусом, эпидемиологическая служба Северной Кореи провела анализ и определила наличие вируса", - заявил источник издания.
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Сообщается, что первой заболевшей стала "женщина, живущая в Пхеньяне". Все контактировавшие с ней люди помещены в карантин, новых заболевших пока не выявлено.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что КНДР объявила о запуске "национальной чрезвычайной карантинной системы", усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса на своей территории. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, железнодорожное сообщение с Китаем и Россией также приостановлено. Северная Корея организовала региональные диспетчерские пункты по всей стране, чтобы следить за выполнением мер по предотвращению распространения вируса. Местные СМИ сообщали, что КНДР исследует источники питьевой воды, такие как реки и озера, чтобы убедиться, что новый коронавирус не попадет в страну.
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Власти КНДР закрыли границу с Китаем и приняли решение для медицинского обследования изолировать на месяц всех иностранцев, посетивших Китай. Сотрудники иностранных дипмиссий, которые были недавно в Китае или проезжали через его территорию, также изолируются на 15 суток. В течение февраля не будут проводиться никакие мероприятия, протокольные визиты и беседы, неотложные вопросы будут решать по телефону. Персонал пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" осмотрит всех сотрудников и гостей дипмиссий и представительств, которые прибыли в КНДР начиная с 13 января 2020 года, в местах их проживания.
Медики будут регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работников, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в места изоляции иностранцев. Изолированным на время наблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.
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