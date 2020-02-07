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Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату
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РИА Новости

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату

12:10 07.02.2020 (обновлено: 12:37 07.02.2020)
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© Фото : пресс-служба УФСИН России по Республике ДагестанНачальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
© Фото : пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату, сообщила пресс-служба ФСИН России.
"Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере - ред.) задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич", - говорится в сообщении.
Муслим Даххаев
13 ноября 2019, 13:53
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Уголовное дело сопровождает управление собственной безопасности ФСИН России.
В конце января сообщалось, что СК завел дело на заместителя начальника УФСИН по Северной Осетии по подозрению в привлечении заключенных к работе на сторонние коммерческие организации. Противоправные действия совершались, по версии следствия, с августа по декабрь 2019 года.
Емельянов начал работать в органах уголовно-исполнительной системы в октябре 1994 года. Должность начальника регионального УФСИН занимает с сентября 2016 года.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСеверная ОсетияПроисшествия
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