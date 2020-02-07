Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату

"Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере - ред.) задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич", - говорится в сообщении.

В конце января сообщалось, что СК завел дело на заместителя начальника УФСИН по Северной Осетии по подозрению в привлечении заключенных к работе на сторонние коммерческие организации. Противоправные действия совершались, по версии следствия, с августа по декабрь 2019 года.