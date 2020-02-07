Российская военная делегация в субботу посетит Турцию

"Наши военные каждый день общаются с российскими коллегами. Договорились по визиту военной делегации из России, завтра она приезжает сюда. Переговоры будут направлены на прекращение агрессии сирийского режима, предотвращение гуманитарной катастрофы и ускорение политического процесса в Сирии. Обсудим вопросы по Идлибу, и если будет нужно, то после этого встретятся и наши лидеры", - сказал Чавушоглу журналистам.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.