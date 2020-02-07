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Российская военная делегация в субботу посетит Турцию
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РИА Новости

Российская военная делегация в субботу посетит Турцию

12:02 07.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Военная делегация из России посетит Турцию в субботу для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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"Наши военные каждый день общаются с российскими коллегами. Договорились по визиту военной делегации из России, завтра она приезжает сюда. Переговоры будут направлены на прекращение агрессии сирийского режима, предотвращение гуманитарной катастрофы и ускорение политического процесса в Сирии. Обсудим вопросы по Идлибу, и если будет нужно, то после этого встретятся и наши лидеры", - сказал Чавушоглу журналистам.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Нур-СултанМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинТурцияРоссияВ мире
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