ФСИН поддержала идею перевода тюремных правил на иностранные языки

"Это необходимо сделать, потому что в наших российских тюрьмах находятся не только иностранные граждане, а также заключенные в рамках евразийского процесса и таможенного союза. В наших учреждениях значительное количество подсудимых с постсоветского пространства, поэтому нужно обратить внимание на родные языки этих наций", - заявил он.