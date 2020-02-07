ФСИН поддержала идею перевода тюремных правил на иностранные языки

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержала идею перевода брошюр с правилами для заключенных на иностранные языки, сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.
"Это необходимо сделать, потому что в наших российских тюрьмах находятся не только иностранные граждане, а также заключенные в рамках евразийского процесса и таможенного союза. В наших учреждениях значительное количество подсудимых с постсоветского пространства, поэтому нужно обратить внимание на родные языки этих наций", - заявил он.
Ранее на Форуме председателей и членов общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации член ОНК Марина Литвинович предложила ФСИН перевести правила нахождения в СИЗО на киргизский, узбекский и английский языки.
"Будем считать, что мы приняли это предложение как запрос общества. Постараемся эту просьбу выполнить", - заключил Рудый.
Для реализации данной цели ФСИН предстоит оценить, какие языки более всего распространены в российских тюрьмах.