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2020-02-07T11:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564387977.html
ФСИН поддержала идею перевода тюремных правил на иностранные языки
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РИА Новости

ФСИН поддержала идею перевода тюремных правил на иностранные языки

11:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исправительная колония . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержала идею перевода брошюр с правилами для заключенных на иностранные языки, сообщил РИА Новости заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.
"Это необходимо сделать, потому что в наших российских тюрьмах находятся не только иностранные граждане, а также заключенные в рамках евразийского процесса и таможенного союза. В наших учреждениях значительное количество подсудимых с постсоветского пространства, поэтому нужно обратить внимание на родные языки этих наций", - заявил он.
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Ранее на Форуме председателей и членов общественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Федерации член ОНК Марина Литвинович предложила ФСИН перевести правила нахождения в СИЗО на киргизский, узбекский и английский языки.
"Будем считать, что мы приняли это предложение как запрос общества. Постараемся эту просьбу выполнить", - заключил Рудый.
Для реализации данной цели ФСИН предстоит оценить, какие языки более всего распространены в российских тюрьмах.
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Анатолий РудыйФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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