Москалькова предложила закрепить принципы справедливости в Конституции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить принципы справедливости и социальных прав граждан, касающихся оплаты труда, соцвыплат и пенсий в преамбуле Конституции РФ, сообщается на ее официальном сайте.
"Сегодня сознание нашего общества созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях конституции... В связи с этим предложила бы закрепить его прямо в преамбуле Конституции Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Москальковой.
В своей речи она отметила, что ряд предлагаемых президентом изменений в Конституцию РФ, касающихся минимального размера оплаты труда, индексации соцвыплат, а также индексации пенсий, послужат гарантией социальных прав россиян.
Москалькова считает, что благодаря поправке о пенсионном обеспечении, впервые на конституционном уровне будут закреплены нравственные ориентиры справедливости и уважительного отношения к пожилым людям. Кроме того, по ее мнению, если будут приняты новые поправки, касающиеся пенсий, соцпособий и иных выплат, это позволит гражданам знать, каким законом будут регулироваться вопросы, связанные с выплатами и их индексацией.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.