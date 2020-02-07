Москалькова предложила закрепить принципы справедливости в Конституции

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить принципы справедливости и социальных прав граждан, касающихся оплаты труда, соцвыплат и пенсий в преамбуле Конституции РФ , сообщается на ее официальном сайте.

"Сегодня сознание нашего общества созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях конституции... В связи с этим предложила бы закрепить его прямо в преамбуле Конституции Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

В своей речи она отметила, что ряд предлагаемых президентом изменений в Конституцию РФ, касающихся минимального размера оплаты труда, индексации соцвыплат, а также индексации пенсий, послужат гарантией социальных прав россиян.

Москалькова считает, что благодаря поправке о пенсионном обеспечении, впервые на конституционном уровне будут закреплены нравственные ориентиры справедливости и уважительного отношения к пожилым людям. Кроме того, по ее мнению, если будут приняты новые поправки, касающиеся пенсий, соцпособий и иных выплат, это позволит гражданам знать, каким законом будут регулироваться вопросы, связанные с выплатами и их индексацией.