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2020-02-07T11:57+0300
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Москалькова предложила закрепить принципы справедливости в Конституции
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РИА Новости

Москалькова предложила закрепить принципы справедливости в Конституции

11:57 07.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить принципы справедливости и социальных прав граждан, касающихся оплаты труда, соцвыплат и пенсий в преамбуле Конституции РФ, сообщается на ее официальном сайте.
"Сегодня сознание нашего общества созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях конституции... В связи с этим предложила бы закрепить его прямо в преамбуле Конституции Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Москальковой.
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В своей речи она отметила, что ряд предлагаемых президентом изменений в Конституцию РФ, касающихся минимального размера оплаты труда, индексации соцвыплат, а также индексации пенсий, послужат гарантией социальных прав россиян.
Москалькова считает, что благодаря поправке о пенсионном обеспечении, впервые на конституционном уровне будут закреплены нравственные ориентиры справедливости и уважительного отношения к пожилым людям. Кроме того, по ее мнению, если будут приняты новые поправки, касающиеся пенсий, соцпособий и иных выплат, это позволит гражданам знать, каким законом будут регулироваться вопросы, связанные с выплатами и их индексацией.
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Татьяна МоскальковаКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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