В Милане обнаружили тело россиянки

РИМ, 7 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Молодую россиянку нашли мертвой в четверг вечером в своей квартире в самом центре Милана, сообщают местные СМИ.
Тело женщины обнаружил ее отец, который не мог связаться с дочерью по телефону и был вынужден выбить входную дверь квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли 34-летнюю россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови. Предположительно, женщина скончалась за день до обнаружения ее тела.
По версии следствия, о насильственной смерти речи не идет. Ранее стало известно, что состоятельная россиянка долгое время страдала от депрессии и проходила курс лечения от пристрастия к алкоголю. Несколько месяцев назад девушка была в сумеречном состоянии сознания, когда у нее дома возник небольшой пожар.
К выяснению обстоятельств дела подключились представители генконсульства в Италии.