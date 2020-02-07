В Милане обнаружили тело россиянки

Тело женщины обнаружил ее отец, который не мог связаться с дочерью по телефону и был вынужден выбить входную дверь квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли 34-летнюю россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови. Предположительно, женщина скончалась за день до обнаружения ее тела.