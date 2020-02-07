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https://ria.ru/20200207/1564387629.html
В Милане обнаружили тело россиянки
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РИА Новости

В Милане обнаружили тело россиянки

11:54 07.02.2020 (обновлено: 16:12 07.02.2020)
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© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 7 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Молодую россиянку нашли мертвой в четверг вечером в своей квартире в самом центре Милана, сообщают местные СМИ.
Тело женщины обнаружил ее отец, который не мог связаться с дочерью по телефону и был вынужден выбить входную дверь квартиры. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли 34-летнюю россиянку сидящей на стуле с ожогами и синяками на теле, ее лицо было в крови. Предположительно, женщина скончалась за день до обнаружения ее тела.
По версии следствия, о насильственной смерти речи не идет. Ранее стало известно, что состоятельная россиянка долгое время страдала от депрессии и проходила курс лечения от пристрастия к алкоголю. Несколько месяцев назад девушка была в сумеречном состоянии сознания, когда у нее дома возник небольшой пожар.
К выяснению обстоятельств дела подключились представители генконсульства в Италии.
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РимМиланИталияВ мире
Популярные комментарии
да да, охотно верим, что она сама себя подожгла и избила.
7 февраля, 17:33
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