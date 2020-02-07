В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Позже премьер-министр Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые штрафы для автомобилистов, отметив, что власти еще не добились такого роста зарплат в стране, чтобы настолько увеличивать штрафы.

"Мнение наше назначено в пользу повышения штрафов. Мы считаем, что существующая система штрафов не обеспечивает того действия, которое должно обеспечивать. Штраф в 250 рублей за превышение скорости с учетом 50% скидки - это не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф. С этой точки зрения... повышение штрафа необходимо", - сообщил Шахбазян.

По его словам, даже если транспортный комплекс сделает все возможное, чтобы снизить количество ДТП на дорогах, то все равно остается человеческий фактор, который может свести на нет все усилия. "В данном случае это прямая угроза безопасности жителей, граждан. И конечно, те меры, которые должны применяться к людям, которые подвергают опасности жизни других людей, должны быть адекватными", - сказал замруководителя.