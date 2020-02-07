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2020-02-07T11:53+0300
https://ria.ru/20200207/1564387510.html
В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
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РИА Новости

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

11:53 07.02.2020
10982
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Существующая система штрафов не оказывает необходимого воздействия на водителей, меры, применяемые к людям, которые подвергают опасности чужие жизни, должны быть соразмерными, заявил журналистам замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян.
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Позже премьер-министр Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые штрафы для автомобилистов, отметив, что власти еще не добились такого роста зарплат в стране, чтобы настолько увеличивать штрафы.
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"Мнение наше назначено в пользу повышения штрафов. Мы считаем, что существующая система штрафов не обеспечивает того действия, которое должно обеспечивать. Штраф в 250 рублей за превышение скорости с учетом 50% скидки - это не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф. С этой точки зрения... повышение штрафа необходимо", - сообщил Шахбазян.
По его словам, даже если транспортный комплекс сделает все возможное, чтобы снизить количество ДТП на дорогах, то все равно остается человеческий фактор, который может свести на нет все усилия. "В данном случае это прямая угроза безопасности жителей, граждан. И конечно, те меры, которые должны применяться к людям, которые подвергают опасности жизни других людей, должны быть адекватными", - сказал замруководителя.
Он также добавил, что согласен с предлагаемыми мерами по установке штрафа за определенное превышение скорости. "Мы согласны с такими мерами", - заключил Шахбазян.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МинюстМихаил МишустинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Теперь понятна позиция руководителя ЦОДД. Как порядочный человек, чтобы не компрометировать руководство страны, ему надо подать в отставку. ЦОДД должен заниматься организацией движения, а не поборами на дорогах.
7 февраля, 12:14
РФРуслан Фаткуллин
4820001
Шахбазян, а хохоталка не треснет?
7 февраля, 12:09
Д Денис Хорошев
3600000
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