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Шести российским актерам запретили въезд на Украину
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РИА Новости

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

11:52 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПункт пропуска на границе России и Украины
Пункт пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Пункт пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
По данным пресс-службы, группа граждан РФ в четверг вечером прибыла в один из пунктов пропуска на украино-молдавской границе. Пограничникам они сообщили, что едут на гастроли и являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель". Фамилии актеров МВД не называет, но пресс-служба прикрепила фотографию афиши комедии, на которой указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
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"Двое из россиян являются актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма, где принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде на Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на три года. Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки на Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане России отказались ехать на Украину. После завершения всех процедур их вернули в Молдавию", - говорится в сообщении.
Как утверждают в МВД Украины, через несколько часов эти граждане вновь появилась на украинской границе, но на другом пункте пропуска. "На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда на Украину… были привлечены к ответственности получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет. Другим четырем гражданам России проставлен запрет въезда на Украину сроком на три года", - добавили в пресс-службе.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Популярные комментарии
Ну прямо без мыла лезут в незалежную! Наверное точно"демократия" там наступила. Хотя более вероятна причина про запах денег.
7 февраля, 12:03
Супер Марио
820000
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