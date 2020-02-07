ОНФ выступил против накопительной системы штрафов за нарушения ПДД

На прошлой неделе на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. В ОНФ заявляли о намерении создать рабочую группу для обсуждения проекта нового КоАП и подготовки предложений в части пересмотра штрафов за нарушения ПДД. Как сообщили в ОНФ в пятницу, группу возглавил координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.