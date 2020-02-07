ОНФ выступил против накопительной системы штрафов за нарушения ПДД

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты, привлеченные Общероссийским народным фронтом для обсуждения проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), выступили против увеличения штрафов за нарушения ПДД и введения накопительной системы штрафов, сообщает пресс-служба ОНФ.
На прошлой неделе на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. В ОНФ заявляли о намерении создать рабочую группу для обсуждения проекта нового КоАП и подготовки предложений в части пересмотра штрафов за нарушения ПДД. Как сообщили в ОНФ в пятницу, группу возглавил координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
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"Привлеченные ОНФ эксперты не согласны с предложением Минюста увеличить штрафы и ввести их накопительную систему. Вынесенные на обсуждение поправки не соответствую социально-экономической обстановке в стране и не могут разумно применяться при существующей системе администрирования нарушений ПДД", - говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению экспертов, предусмотренное законом наказание должно быть направлено на предотвращение последующих нарушений у конкретного лица. При этом наказание не обязательно должно быть в денежной форме. Так, руководитель центра компетенций АНО "Международный Евразийский форум "Такси" Станислав Швагерус предложил отранжировать водителей по группам риска с помощью их цифровых профилей. Руководитель рабгруппы поддержал предложение.
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"Документ по изменениям в КоАП... не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных правил дорожного движения. Важно, чтобы общество, понимая ситуацию на дорогах, осознавая количество жертв и всеобщую халатность по отношению к ПДД, определилось бы с теми мерами, которые стимулировали законопослушное поведение на дорогах", – цитирует пресс-служба слова руководитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александра Васильева.
К окончанию общественного обсуждения – 27 февраля – рабочая группа подготовит замечания к проекту нового КоАП. До конца мая эксперты сформулируют полноценный набор поправок.