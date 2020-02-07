Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Созданный при участи США Альянс религиозных свобод – политическая организация, которая может стать инструментом для воздействия на другие страны, вместе с тем есть надежда, что Альянс будет бороться за права верующих, в том числе в самих США, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США Альянсу религиозных свобод.
Помпео отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, самопровозглашенная республика Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
"То, что это будет политической структурой – понятно, потому что она создана политиками. Есть большие опасения, что борьба за религиозные свободы будет использоваться для политического давления на страны, в которых, с точки зрения стран Альянса, нарушаются права верующих", - сказал Ряховский.
Он напомнил, что в мире уже существует Международная ассоциация религиозной свободы (МАРС), куда входят представители всех основных мировых конфессий. А в России действует Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), которая активно сотрудничает с МАРС.
"МАРС создана религиозными деятелями, экспертами, учеными в области религии – и в этом ее ценность. В РАРС также входят основные конфессии России. Мы составляем ежегодные отчеты религиозной свободы. Разница РАРС и Альянса в том, что в Альянсе проблемой религиозной свободы будут заниматься национальные лидеры, а не религиозные организации", - считает представитель российских протестантов.
Ряховский обратил внимание на то, что среди членов Альянса есть государства, "в которых реально нарушаются права верующих и одновременно страны, в которых есть религиозные свободы".
"Хотелось бы, чтобы Альянс реально занимался защитой прав верующих, в том числе в США, где есть большое противостояние между верующими и либерально настроенными политиками и общественными деятелями", - пояснил епископ.
Он также отметил, что в открытом доступе нет уставных документов организации и списка тех, кто подписывал учредительные документы от стран-участников.
"Когда Альянс опубликует меморандум, уставные документы, обозначит "дорожную карту", вероятно, России стоит подумать, сотрудничать ли с Альянсом. Но, поскольку религиозные лидеры тут не значатся, это, наверное, вопрос к политикам", - подытожил собеседник агентства.
По информации сайта Госдепартамента США, 5 февраля госсекретарь США Майк Помпео выступил на ужине Альянса религиозных свобод, где присутствовали представители стран-участников Альянса. Он отметил, что недавно вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию, где встретился с представителями так называемой Православной церкви Украины, которые "борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России". Следующая встреча Альянса религиозных свобод на уровне министерств иностранных дел состоится в июле 2020 года в Варшаве.