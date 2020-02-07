Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Созданный при участи США Альянс религиозных свобод – политическая организация, которая может стать инструментом для воздействия на другие страны, вместе с тем есть надежда, что Альянс будет бороться за права верующих, в том числе в самих США, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США Альянсу религиозных свобод.

Помпео отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, самопровозглашенная республика Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

"То, что это будет политической структурой – понятно, потому что она создана политиками. Есть большие опасения, что борьба за религиозные свободы будет использоваться для политического давления на страны, в которых, с точки зрения стран Альянса, нарушаются права верующих", - сказал Ряховский.

Он напомнил, что в мире уже существует Международная ассоциация религиозной свободы (МАРС), куда входят представители всех основных мировых конфессий. А в России действует Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), которая активно сотрудничает с МАРС.

"МАРС создана религиозными деятелями, экспертами, учеными в области религии – и в этом ее ценность. В РАРС также входят основные конфессии России. Мы составляем ежегодные отчеты религиозной свободы. Разница РАРС и Альянса в том, что в Альянсе проблемой религиозной свободы будут заниматься национальные лидеры, а не религиозные организации", - считает представитель российских протестантов.

Ряховский обратил внимание на то, что среди членов Альянса есть государства, "в которых реально нарушаются права верующих и одновременно страны, в которых есть религиозные свободы".

"Хотелось бы, чтобы Альянс реально занимался защитой прав верующих, в том числе в США, где есть большое противостояние между верующими и либерально настроенными политиками и общественными деятелями", - пояснил епископ.

Он также отметил, что в открытом доступе нет уставных документов организации и списка тех, кто подписывал учредительные документы от стран-участников.

"Когда Альянс опубликует меморандум, уставные документы, обозначит "дорожную карту", вероятно, России стоит подумать, сотрудничать ли с Альянсом. Но, поскольку религиозные лидеры тут не значатся, это, наверное, вопрос к политикам", - подытожил собеседник агентства.