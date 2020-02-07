В Бангкоке самолет врезался в тягач, один человек погиб

Помощник водителя тягача, также находившийся в кабине машины, получил ранения, говорится в сообщении.

На Аляске пять человек погибли при крушении самолета

На Аляске пять человек погибли при крушении самолета

О происшествии журналистов газеты уведомила сама авиакомпания-владелец самолёта, сообщает издание. Nok Air – таиландский лоукостер, самолёты которого выполняют внутренние рейсы в Таиланде и международные рейсы в несколько соседних стран.