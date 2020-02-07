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В Бангкоке самолет врезался в тягач, один человек погиб
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РИА Новости

В Бангкоке самолет врезался в тягач, один человек погиб

11:46 07.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / Rawipad Shaiyes / HS-DBXСамолет авиакомпании Nok Air
Самолет авиакомпании Nok Air
CC BY-SA 2.0 / Rawipad Shaiyes / HS-DBX
Самолет авиакомпании Nok Air. Архивное фото
БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Самолёт таиландской авиакомпании Nok Air врезался в тянувший его тягач на рулежной дорожке Бангкокского "старого" аэропорта "Дон Мыанг" утром в пятницу, водитель тягача погиб, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Помощник водителя тягача, также находившийся в кабине машины, получил ранения, говорится в сообщении.
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Аэропорт "Дон Мыанг", в прошлом главный аэропорт Бангкока, в настоящее время принимает, в основном, регулярные рейсы авиакомпаний – лоукостеров и чартеры.
О происшествии журналистов газеты уведомила сама авиакомпания-владелец самолёта, сообщает издание. Nok Air – таиландский лоукостер, самолёты которого выполняют внутренние рейсы в Таиланде и международные рейсы в несколько соседних стран.
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