В Бангкоке самолет врезался в тягач, один человек погиб

БАНГКОК, 7 фев – РИА Новости. Самолёт таиландской авиакомпании Nok Air врезался в тянувший его тягач на рулежной дорожке Бангкокского "старого" аэропорта "Дон Мыанг" утром в пятницу, водитель тягача погиб, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Помощник водителя тягача, также находившийся в кабине машины, получил ранения, говорится в сообщении.
Аэропорт "Дон Мыанг", в прошлом главный аэропорт Бангкока, в настоящее время принимает, в основном, регулярные рейсы авиакомпаний – лоукостеров и чартеры.
О происшествии журналистов газеты уведомила сама авиакомпания-владелец самолёта, сообщает издание. Nok Air – таиландский лоукостер, самолёты которого выполняют внутренние рейсы в Таиланде и международные рейсы в несколько соседних стран.