В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев - РИА Новости. Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.

"Родители обратились в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание ребенка. Ранее семья вернулась из Китая. Учитывая эпидситуацию в Китае, а также в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Роспотребнадзора, Минздрава РФ и региона, предписывающей наблюдение граждан, прибывших из Китая и почувствовавших недомогание, ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что речь идет о семье из Челябинска.

Результаты анализов и диагноз ребенка горздрав не разглашает без разрешения законных представителей.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области 182 человека находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию, из них 69 - граждане Китая, которые посещали родину. Остальные, уточняло управление, местные жители, которые выезжали на отдых. Из общего числа 23 человека были госпитализированы, но в настоящее время половина из них выписана из лечебных учреждений, ни у кого коронавирус не подтвердился.