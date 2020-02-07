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2020-02-07T11:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564386878.html
В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка
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РИА Новости

В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка

11:41 07.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев - РИА Новости. Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
"Родители обратились в поликлинику по месту жительства с жалобами на недомогание ребенка. Ранее семья вернулась из Китая. Учитывая эпидситуацию в Китае, а также в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Роспотребнадзора, Минздрава РФ и региона, предписывающей наблюдение граждан, прибывших из Китая и почувствовавших недомогание, ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили, что речь идет о семье из Челябинска.
Результаты анализов и диагноз ребенка горздрав не разглашает без разрешения законных представителей.
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По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области 182 человека находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию, из них 69 - граждане Китая, которые посещали родину. Остальные, уточняло управление, местные жители, которые выезжали на отдых. Из общего числа 23 человека были госпитализированы, но в настоящее время половина из них выписана из лечебных учреждений, ни у кого коронавирус не подтвердился.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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РоспотребнадзорВОЗЧелябинскТюменская областьЗабайкальский крайПроисшествия
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