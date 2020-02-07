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Посол рассказал, как вывезенные из Уханя россияне живут в карантине
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РИА Новости

Посол рассказал, как вывезенные из Уханя россияне живут в карантине

11:38 07.02.2020
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© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Эвакуированные из китайской провинции Хубэй и города Ухань граждане РФ удовлетворены условиями карантина в Тюменской области, дети особенно обрадовались большому количеству игрушек, рассказал российским журналистам в пятницу посол России в КНР Андрей Денисов.
"Всего 128 граждан РФ, в том числе и маленькие дети. Я вчера связывался по телефону с главой одной из (эвакуированных) семей, я хорошо их знаю, он сказал, что в целом все у них хорошо, дети - одному сыну 4 года , второму около 2 – были очень рады тому количеству игрушек, которое подготовили работники пансионата в Тюменской области", - рассказал дипломат.
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По его словам, "все то, что они привезли с собой, у них все забрали, включая одежду, чтобы все это протестировать, все это, конечно, будет возвращено, но первое время они во всем казённом".
"Им пока предлагают находиться в помещении, выйти можно, но тогда срок карантина может увеличиться, поэтому дети пока гуляют на балконе. В целом, наши граждане вполне удовлетворены условиями своего пребывания там, по крайней мере, те, с кем я общался. И это уже хорошо", - добавил Денисов.
Два самолета ВКС РФ в среду доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что по имеющейся информации, на территории провинции Хубэй находятся 341 гражданин РФ, с посольством на связь вышли – 183, из них лишь 132 решили уехать на родину, однако позже по разным причинам еще 4 человека не поехали, и по факту эвакуировали 128 российских граждан.
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