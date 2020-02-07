В Москве на ТЭЦ эвакуировали 450 человек из-за подозрительной коробки

"На ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 обнаружена подозрительная картонная коробка, вызваны кинологи", - сказал собеседник агентства.

В Москве проверяют Курский вокзал из-за сообщений о минировании

В Москве проверяют Курский вокзал из-за сообщений о минировании

По его словам, на время проверки с объекта эвакуировано 450 человек.