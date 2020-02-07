В Москве на ТЭЦ эвакуировали 450 человек из-за подозрительной коробки

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на территории ТЭЦ №9 на юге Москвы, проведена эвакуация порядка 450 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 обнаружена подозрительная картонная коробка, вызваны кинологи", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на время проверки с объекта эвакуировано 450 человек.
Позднее собеседник агентства добавил, что картонная коробка находится в 70 метрах от административного здания, ее уже начали обследовать силовики.