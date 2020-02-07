В МВД создали подразделения по борьбе с киберпреступлениями

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В структуре МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о том, что идет работа по их созданию, впервые была озвучена в ноябре. Причиной, как поясняли в министерстве, стало "увеличение массива" правонарушений в сфере IT.
О том, что подразделения сформированы, в пятницу на совещании под председательством замминистра сообщил начальник следственного департамента МВД Александр Романов.
По данным ведомства, в 2019 году в России зарегистрировано почти 300 тысяч киберпреступлений, из них 98,4% раскрываются. Однако число правонарушений стремительно растет, и почти половина из них относится к категориям тяжких и особо тяжких.
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