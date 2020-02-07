В МВД создали подразделения по борьбе с киберпреступлениями

Занятия в центре профессиональной подготовки штатных инструкторов на базе УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В структуре В структуре МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что идет работа по их созданию, впервые была озвучена в ноябре. Причиной, как поясняли в министерстве, стало "увеличение массива" правонарушений в сфере IT.

О том, что подразделения сформированы, в пятницу на совещании под председательством замминистра сообщил начальник следственного департамента МВД Александр Романов.