Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Ранее в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения и фотографии о том, что на станции "Александровский сад" столичного метро в вагон зашли два человека в защитных костюмах и семеро кашляющих китайцев в защитных масках. Отмечается, что их провели пo всему составу и вывели на следующей станции.
"Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV