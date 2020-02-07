Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.

Ранее в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения и фотографии о том, что на станции "Александровский сад" столичного метро в вагон зашли два человека в защитных костюмах и семеро кашляющих китайцев в защитных масках. Отмечается, что их провели пo всему составу и вывели на следующей станции.

"Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", - говорится в сообщении.