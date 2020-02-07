СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой "Новой газеты"

"В данный момент наши коллеги связываются с нашим союзом в Чеченской республике. Вы знаете, что накануне вечером корреспондент "Новой газеты" и адвокат, тоже женщина, были избиты у входа в гостиницу в Грозном. Причём на них напали тоже женщины. Такая своеобразная история. Сейчас разбираются, что там случилось", - рассказал Соловьев на конференции по журналистике в МГУ.