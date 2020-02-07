СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой "Новой газеты"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
В четверг сайт "Новой газеты" сообщил, что в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на Милашину и Дубровину. Нападение, говорилось в сообщении, якобы совершили неизвестные мужчины и женщины. Полиция проводит проверку.
"В данный момент наши коллеги связываются с нашим союзом в Чеченской республике. Вы знаете, что накануне вечером корреспондент "Новой газеты" и адвокат, тоже женщина, были избиты у входа в гостиницу в Грозном. Причём на них напали тоже женщины. Такая своеобразная история. Сейчас разбираются, что там случилось", - рассказал Соловьев на конференции по журналистике в МГУ.