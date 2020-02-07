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СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой "Новой газеты"
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РИА Новости

СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой "Новой газеты"

11:22 07.02.2020 (обновлено: 11:23 07.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
В четверг сайт "Новой газеты" сообщил, что в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на Милашину и Дубровину. Нападение, говорилось в сообщении, якобы совершили неизвестные мужчины и женщины. Полиция проводит проверку.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 10:57
Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
"В данный момент наши коллеги связываются с нашим союзом в Чеченской республике. Вы знаете, что накануне вечером корреспондент "Новой газеты" и адвокат, тоже женщина, были избиты у входа в гостиницу в Грозном. Причём на них напали тоже женщины. Такая своеобразная история. Сейчас разбираются, что там случилось", - рассказал Соловьев на конференции по журналистике в МГУ.
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Елена МилашинаНовая газетаСоюз журналистов РоссииГрозныйРоссияПроисшествия
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