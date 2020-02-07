Посол в Китае рассказал об организации эвакуации россиян из Уханя

ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости. Эвакуация россиян из провинции Хубэй и города Ухань потребовала значительных усилий, сотрудники посольства почти круглосуточно занимались организацией сбора граждан РФ по всей территории провинции, забрали всех, по пути не потеряли ни одного человека, рассказал в пятницу российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Для эвакуации приходилось арендовать у китайцев в Ухане автобусы для наших людей, и буквально как операторы лунохода по лунной поверхности его ведут, так и наши сотрудники здесь в здании консульского отдела посольства в Пекине буквально вели эти автобусы в этих тяжелых условиях, минуя разного рода блокпосты, карантинные посты, буквально по всей провинции Хубэй намечали точки и выстраивали график так, чтобы людей можно было подвезти ко времени готовности самолета, таких точек могло быть до десятка", - рассказал дипломат.
"Если на территории Уханя, который сам по себе размером с Москву, люди все-таки живут компактно, скажем, студенты в общежитиях, то в провинции Хубэй многие жили на расстоянии 400-500 километров, один автобус у нас за день проехал 840 километров, он ехал и собирал людей по городам", - пояснил он.
Нужно было также поддерживать связь с автопарком, откуда вышел автобус, с самим автобусом, с людьми поочередно по точкам, добавил дипломат.
"У каждого автобуса в течение этих двух дней был свой оператор, зачастую он сутки не спал, потому что эпопея эта длилась долго. Первые автобусы в самые дальние пункты выехали рано утром в понедельник 3 числа, задача была доставить к вечеру 4 февраля, и с этой задачей справились, по пути не потеряли ни одного человека", – сообщил Денисов.
Он добавил, что всех россиян доставили примерно в одно время, "потому что ждать в аэропорту, каждый из нас имеет такой опыт, люди взволнованы, кто-то подавлен, кто-то плохо себя чувствует, у кого-то маленькие дети, поэтому нужно было организовать их пребывание там, снабдить водой, какой-то элементарной едой".
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"Всем этим занимались два сотрудника посольства, которые туда добровольно поехали на машине, потому что иными путями туда поехать нельзя, мы рассчитываем, что сегодня или завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придется пройти двухнедельный карантин, на территории посольства для них подготовили отдельно стоящее здание", - подытожил дипломат.
Два самолета ВКС РФ в среду доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что по имеющейся информации, на территории провинции Хубэй находятся 341 гражданин РФ, с посольством на связь вышли – 183, из них лишь 132 решили уехать на родину, однако позже по разным причинам еще 4 человека не поехали, и по факту эвакуировали 128 российских граждан.
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