Власти рассказали о людях, работающих в карантинной зоне под Тюменью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 фев - РИА Новости. Персонал санатория "Градостроитель" под Тюменью, где размещены люди, эвакуированные из Китая из-за коронавируса, на две недели изолирован от контактов с внешним миром, при этом сотрудники работают там добровольно, заявила глава Тюменского района Светлана Иванова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая, их доставили на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"Звучали опасения, что коронавирус могут перенести сотрудники, работающие в центре. Чтобы этого не произошло, весь обслуживающий персонал также на две недели будет изолирован от контактов с внешним миром. Важно понимать, что все находящиеся сейчас в "Градостроителе" сотрудники работают там добровольно", - цитируются слова Ивановой в сообщении на сайте администрации района.
Она добавила, что медицинский центр находится на расстоянии около 2 километров от ближайших жилых домов, он окружен сосновым бором, и с момента прибытия эвакуированных людей туда не допускают посторонних. Иванова подчеркнула, что для местных жителей "никакой опасности эвакуированные из Китая сограждане не представляют".
Власти КНР 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV