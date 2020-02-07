Власти рассказали о людях, работающих в карантинной зоне под Тюменью

"Звучали опасения, что коронавирус могут перенести сотрудники, работающие в центре. Чтобы этого не произошло, весь обслуживающий персонал также на две недели будет изолирован от контактов с внешним миром. Важно понимать, что все находящиеся сейчас в "Градостроителе" сотрудники работают там добровольно", - цитируются слова Ивановой в сообщении на сайте администрации района.