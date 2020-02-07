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https://ria.ru/20200207/1564385166.html
Источник: второго подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:115:3330:1988_1036x0_80_0_0_4bf36f938174e81a6db5b19c25136ec5.jpg
РИА Новости

Источник: второго подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали

11:10 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зале заседаний в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По делу о поджоге Никулинского суда в Москве задержан еще один человек, его подозревают в посредничестве в преступлении, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник.
В ночь на четверг неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда. По факту поджога московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В четверг стало известно о задержании предполагаемого исполнителя преступления.
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"Следствие считает, что поджог был совершен по заказу. В настоящее время задержан предполагаемый посредник преступления. Основного заказчика пока ищут", - сказал источник.
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Никулинский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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