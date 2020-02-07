Источник: второго подозреваемого в поджоге Никулинского суда задержали

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. По делу о поджоге Никулинского суда в Москве задержан еще один человек, его подозревают в посредничестве в преступлении, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник.
В ночь на четверг неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда. По факту поджога московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. В четверг стало известно о задержании предполагаемого исполнителя преступления.
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"Следствие считает, что поджог был совершен по заказу. В настоящее время задержан предполагаемый посредник преступления. Основного заказчика пока ищут", - сказал источник.