Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой

"В два часа ночи поступил звонок в дежурную часть полиции об инциденте в гостинице "Континент" . Заявление зарегистрировали, в установленном порядке проводится проверка по данному факту", - отметил собеседник.

Ранее "Новая газета" сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину в холле и у входа в гостиницу в Грозном.