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Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
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РИА Новости

Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой

10:57 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента в гостинице "Континент", связанного с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Мариной Дубровиной, сообщили РИА Новости в пятницу в УМВД по Грозному.
"В два часа ночи поступил звонок в дежурную часть полиции об инциденте в гостинице "Континент" . Заявление зарегистрировали, в установленном порядке проводится проверка по данному факту", - отметил собеседник.
Ранее "Новая газета" сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину в холле и у входа в гостиницу в Грозном.
Газета отметила, что адвокат Дубровина была избита. Нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в здание.
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина
18 февраля 2019, 11:35
Журналистка "Новой газеты" рассказала подробности задержания в Амстердаме
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Елена МилашинаГрозныйПроисшествия
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