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Посол дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции
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РИА Новости

Посол дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции

10:54 07.02.2020 (обновлено: 11:03 07.02.2020)
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Россиянкам, которые собираются выйти замуж за граждан Турции, можно порекомендовать сначала ознакомиться с национально-культурными особенностями жизни в этой стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Нашим гражданкам мы могли бы порекомендовать для начала ознакомиться с национально-культурными, религиозными особенностями жизни в Турции, местным менталитетом, укладом турецкой семьи, который несколько отличается от семейных порядков в нашей стране, здраво оценить свои возможности "подстроиться" под новые жизненные условия. Хорошо было бы составить хотя бы общее представление о законодательстве Турции и правоприменительной практике, о действующих процедурах при заключении брака с иностранцами", - сказал Ерхов.
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В частности, например, обязательно следует легализовать брак на территории Турции, если он заключен в России, не медлить с оформлением российского гражданства детям, если мать этого хочет, отметил он.
"При этом надо помнить, что по турецкому законодательству вне зависимости от гражданства ребенка, если один из родителей является гражданином Турции, то до совершеннолетия данный ребенок считается гражданином Турции автоматически. В этом случае при рассмотрении здесь дел по вопросам опекунства над несовершеннолетними детьми турецкие суды, как правило, будут исходить именно из этой презумпции", - заявил собеседник агентства.
По его словам, часто россиянкам удается находить справедливость в турецких судах, которые выносят решения по бракоразводным процессам и судьбе детей в их пользу, однако не всегда получается исполнить эти решения, удовлетворительный вердикт суда не значит, что мать сможет беспрепятственно покинуть Турцию с ребенком.
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"Бывают и такие ранящие душу случаи, когда, вопреки постановлениям суда, отец забирает детей, запрещает матери с ними видеться, инициируются встречные судебные процессы и решения, а правоприменительная практика попросту оказывается неспособна обеспечить возвращение детей к матери", - сказал Ерхов.
Он также ответил на вопрос, как быть, если возникают семейные проблемы.
"В одной из предыдущих загранкомандировок один из моих старших товарищей и учителей (он был консулом) любил в таких случаях говорить: "Да вы что! Немедленно в аэропорт с детьми, пока выезд не закрыт!". Но если серьезно, при появлении каких-либо проблем обязательно нужно просчитать, желательно с адвокатом или консульским работником, возможные последствия разных вариантов действий. Наши граждане должны четко понимать, что защиту их интересов в турецких судах могут осуществлять только местные адвокаты", - отметил российский посол.
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"Если раздор произошел, когда семья находилась на территории России, нашим гражданкам следовало бы хорошенько подумать, прежде чем посещать с детьми Турцию, а также давать разрешение на поездки детей с отцом на родину мужа. Имеющиеся прецеденты это подтверждают... Мы всем готовы помочь – хотя бы консультацией, хотя бы добрым советом. И, конечно, в рамках наших возможностей, предусмотренных процедур и обязанностей", - сказал Ерхов.
По его словам, подавляющее большинство смешанных браков в Турции попадает под определение "счастливой семьи".
"Они живут в гармонии, воспитывают детей, которые, овладевая двумя языками и впитывая в себя национальные особенности и культурные "коды" наших стран, становятся еще одним "мостиком дружбы", призванным укреплять взаимопонимание и доверие между народами России и Турции", - добавил дипломат.
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Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова >>
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