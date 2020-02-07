Четверо вернувших из Сирии детей поедут в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Четверо вернувшихся из Четверо вернувшихся из Сирии детей будут жить в Свердловской области , сообщил РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

Накануне детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы "Хмеймим" в Москву только с 26 детьми, еще девять остались в Дамаске до оформления нужных документов.

"Они только-только прибыли в Москву. Там их медики посмотрят. Мы уже начали заниматься вопросами их доставки сюда (в Свердловскую область - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Омбудсмен добавил, что дети будут направлены в город Артемовский Свердловской области, где их ждет опекун. Младшему около 5 лет, старшему - 13, это два мальчика и две девочки (братья и сестры).

"Следить будем. Никто их не бросит", - подчеркнул Мороков.