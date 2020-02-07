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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T12:24+0300
https://ria.ru/20200207/1564383882.html
Четверо вернувших из Сирии детей поедут в Свердловскую область
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564389687_0:100:960:640_1036x0_80_0_0_0ba83a093c59b34bae0b20a8789da482.jpg
РИА Новости

Четверо вернувших из Сирии детей поедут в Свердловскую область

10:52 07.02.2020 (обновлено: 12:24 07.02.2020)
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© Фото : страница Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в FacebookПервая группа детей, вывезенная из лагеря Аль-Холь
Первая группа детей, вывезенная из лагеря Аль-Холь
© Фото : страница Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в Facebook
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Четверо вернувшихся из Сирии детей будут жить в Свердловской области, сообщил РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
Накануне детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы "Хмеймим" в Москву только с 26 детьми, еще девять остались в Дамаске до оформления нужных документов.
"Они только-только прибыли в Москву. Там их медики посмотрят. Мы уже начали заниматься вопросами их доставки сюда (в Свердловскую область - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Омбудсмен добавил, что дети будут направлены в город Артемовский Свердловской области, где их ждет опекун. Младшему около 5 лет, старшему - 13, это два мальчика и две девочки (братья и сестры).
Первая группа детей, вывезенная из лагеря Аль-Холь
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"Следить будем. Никто их не бросит", - подчеркнул Мороков.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. Сайт уполномоченного ранее сообщил, что с декабря 2018 года по данным на 5 февраля 2020 года из Ирака были возвращены 122 российских ребенка, из Сирии - восемь.
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Война в СирииИгорь МороковАнна КузнецоваСвердловская областьСирияОбщество
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