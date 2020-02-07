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Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября
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РИА Новости

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября

10:43 07.02.2020 (обновлено: 10:44 07.02.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Избирательный участок. Архивное фото
УФА, 7 фев – РИА Новости. Избирательная компания по губернаторским выборам в Пермском крае будет объявлена до 14 июня 2020 года, а выборы руководителя региона состоятся в Единый день голосования 13 сентября, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Максима Решетникова, назначенного министром экономического развития.
"О начале избирательной компании по губернаторским выборам будет объявлено в период с 4 по 14 июня, а сами выборы состоятся в Единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - сказал РИА Новости представитель избиркома Пермского края.
Собеседник отметил, что все избирательные комиссии региона и члены комиссии готовы к проведению губернаторских выборов.
"В крае 1800 участков избирательных комиссий и порядка 16 тысяч членов комиссии, все готовы к работе, так как постоянно проходят квалификацию", - пояснили агентству в пермском избиркоме.
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