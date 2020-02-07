Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в состав совета вошли 38 человек. Помимо президента, в составе значатся глава правительства Михаил Мишустин, а также помощник президента, экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В совет, в том числе, входят заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.