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Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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РИА Новости

Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

10:36 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в состав совета вошли 38 человек. Помимо президента, в составе значатся глава правительства Михаил Мишустин, а также помощник президента, экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета
В совет, в том числе, входят заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Также утвержден состав президиума совета, в него вошли Мишустин, Белоусов, Орешкин, а также временно исполняющий обязанности главы департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов. Всего президиум насчитывает 18 человек.
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Михаил МишустинАлексей КудринГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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