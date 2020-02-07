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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T10:37+0300
https://ria.ru/20200207/1564382912.html
Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере
https://cdn22.img.ria.ru/images/152877/68/1528776837_0:144:2400:1494_1036x0_80_0_0_281d33e043e6bc87ab2d44d00e337c36.jpg
РИА Новости

Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере

10:36 07.02.2020 (обновлено: 10:37 07.02.2020)
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© AP Photo / Baz RatnerИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Армия Израиля отказалась комментировать заявление министерства обороны РФ о том, что заходивший на посадку самолет со 172 пассажирами едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском.
"У нас нет комментария по этому (вопросу - ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе армии Израиля.
Дамаск
6 февраля, 14:04Война в Сирии
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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что заходивший на посадку пассажирский Airbus А320 чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском, самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим".
Месяцем ранее, 8 января, иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 после вылета из аэропорта Тегерана, погибли все 176 человек на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".
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Обсудить 5
Война в СирииИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияДамаск (город)ИзраильВ мире
Популярные комментарии
а зачем комментировать бред ?
7 февраля, 11:35
aanatoli1105
2510011
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
7 февраля, 11:09
Полковник Васин
308804
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