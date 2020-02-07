Израильская армия не комментирует заявление о едва не сбитом лайнере

"У нас нет комментария по этому (вопросу - ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе армии Израиля.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что заходивший на посадку пассажирский Airbus А320 чуть не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей израильскую атаку под Дамаском, самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим".

Месяцем ранее, 8 января, иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 после вылета из аэропорта Тегерана, погибли все 176 человек на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".