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Житель Астрахани получил 22 года колонии за насилие над девочками
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РИА Новости

Житель Астрахани получил 22 года колонии за насилие над девочками

10:30 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 22 годам колонии местного жителя за насилие над малолетними девочками, с которыми он знакомился через социальные сети, сообщает СУСК России по области.
По данным следствия, с марта по декабрь 2018 года 30-летний житель Астрахани в социальной сети познакомился с десятью девочками от 9 до 14 лет. Психологическим давлением и угрозами он заставлял их присылать ему интимные фото и видео, пишет региональный СК. Кроме того, по информации ведомства, с двумя из них он встречался, совершая насильственные действия сексуального характера.
Статуя Фемиды
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Мужчине вменялись 43 эпизода преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местному жителю назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в информации.
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