Житель Астрахани получил 22 года колонии за насилие над девочками

По данным следствия, с марта по декабрь 2018 года 30-летний житель Астрахани в социальной сети познакомился с десятью девочками от 9 до 14 лет. Психологическим давлением и угрозами он заставлял их присылать ему интимные фото и видео, пишет региональный СК. Кроме того, по информации ведомства, с двумя из них он встречался, совершая насильственные действия сексуального характера.